Эксперт по телекоммуникациям Кривошеева назвала оптимальную скорость интернета

По словам специалиста, многие россияне во время выбора скорости интернета дома сейчас ограничиваются «базовым минимумом», который составляет 100 Мбит/с. Этот показатель является самым популярным тарифом в России. Однако потребителям услуг связи доступна скорость до 900 Мбит/с. Кривошеева рассказала об этом во время беседы с радио Sputnik.