Эксперт по телекоммуникациям Кривошеева назвала оптимальную скорость интернета

Скорость от 250 до 300 мегабитов в секунду (Мбит/с) является самой оптимальной. Это предположение выдвинула эксперт по телекоммуникациям, руководитель продукта «Интернет» телеком-провайдера «Дом.ру» Екатерина Кривошеева.
По словам специалиста, многие россияне во время выбора скорости интернета дома сейчас ограничиваются «базовым минимумом», который составляет 100 Мбит/с. Этот показатель является самым популярным тарифом в России. Однако потребителям услуг связи доступна скорость до 900 Мбит/с. Кривошеева рассказала об этом во время беседы с радио Sputnik.
Специалист также добавила, что скорость от 250 до 300 Мбит/с необходима пользователям с большим количеством устройств дома, которые подключаются к сети одновременно. При этом отдать предпочтение такому тарифу стоит и из-за определенных требований к качеству связи.