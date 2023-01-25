TAC: заявления США о «пагубном влиянии России» могут привести к войне с ядерной державой

Стремление истеблишмента США разжечь истерию с «российским вмешательством» в выборы 2016 года может привести к ядерной войне. Об этом написал бозреватель The American Conservative Келли Бокар Влахос.
Журналист отметил, что истерия о «пагубном влиянии» России помогла заручиться согласием общественности США на начало новой холодной войны. Она закрепила в создании американцев идею о то, что русские не только помогли избрать президента США Дональда Трампа, но и пытались активно «разрушить демократию в США». Разжигание агрессивной позиции в отношении России было направлено на реализацию внутриполитических целей истеблишмента США.
Руководитель исследований в Институте мира и дипломатии Арта Моэни отметила, что демонизация России до начала спецоперации на Украине позволила создать «манихейскую динамику» — раздутую угрозу, которую используют для рационализации усиления мер безопасности в США, а также нового толчка по сдерживанию РФ в мире.
Журналист заключил, что раздутый через соцсети антироссийский нарратив может плохо закончиться. По его словам, речь может идти о «непосредственной войне с ядерной державой».
США неоднократно заявляли о причастности России к вмешательству в избирательный процесс, а также к хакерским атакам. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что США ни разу не предоставили каких-либо доказательств этому.