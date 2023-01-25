TAC: заявления США о «пагубном влиянии России» могут привести к войне с ядерной державой

Журналист отметил, что истерия о «пагубном влиянии» России помогла заручиться согласием общественности США на начало новой холодной войны. Она закрепила в создании американцев идею о то, что русские не только помогли избрать президента США Дональда Трампа, но и пытались активно «разрушить демократию в США». Разжигание агрессивной позиции в отношении России было направлено на реализацию внутриполитических целей истеблишмента США.