NYT: Залужный получил огромное наследство в США

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный получил от родственника в США миллионное наследство. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на членов семьи усопшего.
По информации, которой владеет издание, Залужный получил огромное наследство от гражданина США украинского происхождения. Родственника зовут Грегори Степанц, а факт получения наследства подтвердила его семья.
Также издание утверждает, что один миллион долларов от суммы, полученной в наследство, Валерий Залужный якобы пожертвовал украинской армии. Это, так или иначе, подтвердила пресс-служба Вооруженных сил Украины.