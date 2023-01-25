Экс-госсекретарь США: Вашингтон обучал ВСУ на протяжении долгого времени

Американские солдаты занимались обучением украинских военнослужащих на протяжении долгого периода. Этой информацией поделился бывший государственный секретарь США Майк Помпео.
По его словам, когда он занимал пост главы Центрального разведывательно управления был на юго-востоке Украины много раз. США помогали силам спецназначения киевского режима разными методами. Госсекретарь рассказал об этом во время эфира подкаста Fox News.
Помпео также подчеркнул, что американцам стоит гордиться тем, что их жизни не подверглись угрозам, поскольку инструкторы из США «проделали отличную работу» во время обучения других защищать собственную страну.
Страны Запада продолжают оказывать Украине всяческую поддержку. Президент США Джо Байден в среду, 25 января, сообщит о решение передать киевскому режиму танки Abrams. Этой информацией поделился катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на чиновника американской администрации.