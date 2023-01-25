МИД РФ: Запад взял курс на уничтожение России

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, который выразил мнение, что Запад пересек «еще не все красные линии». В российском МИД считают. Что все разговоры о «красных линиях» пора оставить в прошлом, поскольку Запад уже даже не скрывает своих целей.