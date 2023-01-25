МИД РФ: Запад взял курс на уничтожение России

Заявления Вашингтона ясно дают понять, что США намерены нанести России стратегическое поражение. Об этом заявили в МИД РФ.
Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, который выразил мнение, что Запад пересек «еще не все красные линии». В российском МИД считают. Что все разговоры о «красных линиях» пора оставить в прошлом, поскольку Запад уже даже не скрывает своих целей.
Ранее о том, что между Россией и Западом ведется, по сути, настоящая война, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводил RT. Дипломат предупредил, что курс Запада на сдерживание России неизбежно приведет к столкновению ядерных держав.