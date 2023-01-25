Зеленский ужесточил закон об ответственности военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись в законе, который ужесточает ответственность военнослужащих страны за невыполнение приказов. Материал об этом опубликовала газета «Страна.ua».
Украинское издание называет этот закон «скандальным». Парламент принял его полтора месяца назад.
Документ гласит, что суды не смогут смягчать наказание или выносить условные наказания за неповиновение, неисполнение приказа, дезертирство, угрозы и насилие против начальника. А также самовольное оставление поле боя.
Согласно подписанной Зеленским бумаге, сроки наказания за употребление спиртных напитков или наркотических веществ в ходе военного положения также будут увеличены.