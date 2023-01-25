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Зеленский и Макрон обсудили дипломатические шаги по завершению конфликта на Украине

Политика
Зеленский и Макрон обсудили дипломатические шаги по завершению конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном шаги по завершению конфликта в стране. О переговорах украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский и Макрон 24 января провели телефонный разговор. Президент Украины поблагодарил собеседника «за прорывное решение» о поставках легких танков и «усиление обороноспособности» страны, в том числе передовыми системами противовоздушной обороны.

Кроме того, лидеры Франции и Украины обсудили дипломатические шаги по завершению конфликта. Зеленский в ходе разговора отдельно подчеркнул, что «спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже».
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