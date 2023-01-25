Зеленский и Макрон обсудили дипломатические шаги по завершению конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном шаги по завершению конфликта в стране. О переговорах украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский и Макрон 24 января провели телефонный разговор. Президент Украины поблагодарил собеседника «за прорывное решение» о поставках легких танков и «усиление обороноспособности» страны, в том числе передовыми системами противовоздушной обороны.
Кроме того, лидеры Франции и Украины обсудили дипломатические шаги по завершению конфликта. Зеленский в ходе разговора отдельно подчеркнул, что «спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже».