Кулеба сообщил о проработке поставок Европой истребителей F-16

Европа занялась проработкой вопроса предоставления Украине американских истребителей F-16. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, добавив, что переговорил с европейским коллегой.
Он не стал указывать, с кем именно вел переговоры. Он сообщил Кулебе, что «берет в работу» вопрос об истребителях.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов обсудят возможность поставок Вооруженным силам Украины истребителей F-16. При этом Амстердам выразил готовность оплатить поставки украинской армии танков Leopard 2 другими государствами. Однако перед этим необходимо получить разрешение от Германии на поставку вооружения.