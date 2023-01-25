СМИ: Байден 25 января огласит решение о передаче Abrams Киеву

Президент США Джо Байден в среду, 25 января, сообщит о решение передать киевскому режиму танки Abrams. Этой информацией поделился катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на чиновника американской администрации.
Собеседник компании подчеркнул, что Украина не получит танки, снятые со складов Пентагона. Киевскому режиму передадут «законтрактованные» Abrams.
Ранее газета Politico со ссылкой на собеседника в правительстве заявила, что Вашингтон изучает возможность передачи Украине порядка 30 танков Abrams. При этом во вторник, 24 января, представитель Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что Белый дом в данный момент не может анонсировать эти поставки.