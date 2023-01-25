CNN: секретные документы нашли в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса

Адвокат бывшего вице-президента США Майка Пенса нашел у политика дома секретные документы. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
Около десятка документов нашли в доме политика в штате Индиана. После этого адвокат Пенса передал их ФБР.
Бывший вице-президент попросил адвоката провести обыск в его доме из осторожности. В результате адвокат осмотрел четыре коробки, а после обнаружил небольшое число документов с грифом «секретно».
Представитель Пенса Грег Джейкоб сообщил, что политик не знал о существовании секретных или секретных документов в его личной резиденции. По его словам, Пенс в полной мере готов сотрудничать с Национальным архивом и любым соответствующим расследованием.