Концерт Валерия Меладзе отменили в Москве

Концерт артиста много раз переносили, но ни разу не отменяли. Вместе выступления Валерия Меладзе пройдет концерт Владимира Преснякова. Места и цены останутся прежними, но у зрителей будет возможность отказаться от билетов и вернуть деньги. На выступление Преснякова, которое пройдет 8 марта, осталось несколько билетов.