Концерт Валерия Меладзе отменили в Москве

Концерт певца Валерия Меладзе, который должен был пройти в «Барвиха Luxury Village» 8 марта 2023 года, отменили. Его неоднократно переносили.
Продажи билетов на выступление стартовали еще в 2021 году. Однако фанаты выкупили всего 80% билетов. У Валерия Меладзе никогда не получалось собирать стадионные туры, передает «Комсомольская правда».
Концерт артиста много раз переносили, но ни разу не отменяли. Вместе выступления Валерия Меладзе пройдет концерт Владимира Преснякова. Места и цены останутся прежними, но у зрителей будет возможность отказаться от билетов и вернуть деньги. На выступление Преснякова, которое пройдет 8 марта, осталось несколько билетов.