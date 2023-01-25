Россия продлила право «Газпрома» на сырье с «Сахалина-2» на семь лет

Российские власти продлили право компании «Газпром» на голубое топливо с проекта «Сахалин-2» как роялти на семилетний период, до 2030 года. Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Изначально предполагалось, что компания будет добывать и использовать голубое топливо «Сахалина-2» с 2011 по 2014 год. Однако позже этот период был увеличен до конца 2017 года.
Новая бумага вводит предельное количество поставок в соответствии с этим механизмом. Выручка от использования сырья по регулируемой стоимости внутри России подлежит зачислению в бюджет. В рамках проекта осваиваются два месторождения сахалинского морского шлейфа.