Депутат ГД Матвейчев призвал замораживать доходы осудивших Россию артистов

Доходы российских артистов, которые выступили против России и уехали из страны, необходимо замораживать, пока будет идти следствия. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Матвейчев.
Замороженные денежные средства в дальнейшем могут пойти на оплату штрафа, если он будет наложен судом. Матвейчев предложил начинать следствия, чтобы определить состав преступления. Пока оно идет, можно замораживать доходы, передает РИА Новости.
Если окажется, что артист совершил преступление, то замороженные деньги могут быть потрачены на оплату административного или уголовного штрафа. Кроме того, замораживаться могут даже доходы от недвижимости или прочие активы.
Ранее Матвейчев рассказал, как можно наказать уехавших из России артистов. Он предложил прекратить выплачивать деньги деятелям культуры. Матвейчев привел в пример певицу Аллу Пугачеву. Любая песня артистки, исполненная на радио, приносит ей доллары дохода. Радиостанция перечисляет деньги Российскому авторскому сообществу (РАО), а оно — на счет Пугачевой. Депутат считает, что нужно прекратить выплаты уехавшим за рубеж артистам.