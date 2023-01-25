Хирург Фокин: скорость старения определяется образом жизни

Образ жизни человека во многом определяет скорость старения. Этой информацией поделился врач-хирург Юрий Фокин, слова которого передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По мнению полковника медицинской службы в отставке, если человек будет прислушиваться к простым советам, то может прожить намного больше. Старение также зависит от генетики. Важную роль при этом играет питание, поскольку есть продукты, которые способны замедлить этот биологический процесс.
Врач также призвал соблюдать водный режим. Если человек каждый день будет употреблять собственную норму жидкости, то старение организма сильно замедлится.