ООН ознакомилась с кадрами пыток российских пленных в ВСУ

Миссия УВКПЧ по наблюдению за соблюдением прав человека получила доступ к российским пленным, поговорила с ними и зафиксировала утверждения о нарушении их прав. За первые шесть месяцев спецоперации УВКПЧ получила данные о 50 случаях жестокого обращения со стороны украинских военных в адрес россиян.