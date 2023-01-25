ООН ознакомилась с кадрами пыток российских пленных в ВСУ

УВКПЧ ООН стало известно о видео, которое представила Россия. На кадрах демонстрируются пытки над российскими пленными со стороны украинских военных.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека ознакомилось с видеоматериалами и включило их в различные отчеты. Об этом рассказала пресс-секретарь управления Равина Шамдасани в беседе с РИА Новости.
Миссия УВКПЧ по наблюдению за соблюдением прав человека получила доступ к российским пленным, поговорила с ними и зафиксировала утверждения о нарушении их прав. За первые шесть месяцев спецоперации УВКПЧ получила данные о 50 случаях жестокого обращения со стороны украинских военных в адрес россиян.