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Кафе «Солдатский привал» открыли для участников СВО в Краснодарском крае

Общество

В кубанской станице Варенниковская недалеко от автомобильной трассы появилось кафе «Солдатский привал». Там всегда рады военнослужащим.

Кафе «Солдатский привал» открыли для участников СВО в Краснодарском крае

Хозяева еще не достроили здание, но уже готовы накормить всех желающих. В заведении можно пообедать и отдохнуть, сообщает информационное агентство «Новороссия». В этот пункт могут зайти мобилизованные и добровольцы, которые едут на задание или возвращаются домой.

Еду и напитки готовят волонтеры и неравнодушные местные жители. Немалую помощь оказывают также крымские казаки. Администрация «Солдатского привала» приглашает всех, кто хочет и может помочь бойцам, участвующим в СВО. И откликаются многие.
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