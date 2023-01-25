Кафе «Солдатский привал» открыли для участников СВО в Краснодарском крае

В кубанской станице Варенниковская недалеко от автомобильной трассы появилось кафе «Солдатский привал». Там всегда рады военнослужащим.
Хозяева еще не достроили здание, но уже готовы накормить всех желающих. В заведении можно пообедать и отдохнуть, сообщает информационное агентство «Новороссия». В этот пункт могут зайти мобилизованные и добровольцы, которые едут на задание или возвращаются домой.
Еду и напитки готовят волонтеры и неравнодушные местные жители. Немалую помощь оказывают также крымские казаки. Администрация «Солдатского привала» приглашает всех, кто хочет и может помочь бойцам, участвующим в СВО. И откликаются многие.