Кафе «Солдатский привал» открыли для участников СВО в Краснодарском крае

Хозяева еще не достроили здание, но уже готовы накормить всех желающих. В заведении можно пообедать и отдохнуть, сообщает информационное агентство «Новороссия». В этот пункт могут зайти мобилизованные и добровольцы, которые едут на задание или возвращаются домой.