Французская компания Decathlon решила продать свой бизнес в России

Французский ретейлер спорттоваров Decathlon начал искать для своих российских активов покупателя. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в торговых сетях и консалтинговых компаниях.
Компания планирует продать весь российский бизнес целиком. При этом один из источников утверждает, что ретейлер готов отдельно продать недвижимость, принадлежащую ему.
Весной 2022 года в России было работало 57 магазинов Decathlon. Сейчас, согласно информации на сайте компании, их осталось 28. Ретейлер объявил о приостановке поставок товаров на российский рынок на фоне начала спецоперации и ввода западных санкций.
Магазины «Декатлон» были закрыты в России 27 июня. Указывается, что точки закрыты на время.