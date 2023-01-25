Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Французская компания Decathlon решила продать свой бизнес в России

Общество
Французская компания Decathlon решила продать свой бизнес в России

Французский ретейлер спорттоваров Decathlon начал искать для своих российских активов покупателя. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в торговых сетях и консалтинговых компаниях.

Компания планирует продать весь российский бизнес целиком. При этом один из источников утверждает, что ретейлер готов отдельно продать недвижимость, принадлежащую ему.

Весной 2022 года в России было работало 57 магазинов Decathlon. Сейчас, согласно информации на сайте компании, их осталось 28. Ретейлер объявил о приостановке поставок товаров на российский рынок на фоне начала спецоперации и ввода западных санкций.

Магазины «Декатлон» были закрыты в России 27 июня. Указывается, что точки закрыты на время.
уход компаний из россии западные санкции decathlon
Военкоры ФАН
Лучшие в аду