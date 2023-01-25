Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Медведев призвал США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов

Политика
Медведев призвал США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов

Президенту США Джо Байдену и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует остановить тиканье ядерных часов на некоторое время. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он также ответил на вопрос РИА Новости о том, что нужно сделать, чтобы передвинуть стрелку на ядерных часах. По мнению Медведева, Германии и США для начала нужно понять: украинская стрелка давно заржавела.

Ранее стрелки часов Судного дня, указывающих на опасность мировой ядерной катастрофы, перевели из-за Украины. Они рекордно близко подошли к «ядерной полуночи» — до нее остается 90 секунд.
медведев ядерные часы Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду