Медведев призвал США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов

Президенту США Джо Байдену и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует остановить тиканье ядерных часов на некоторое время. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он также ответил на вопрос РИА Новости о том, что нужно сделать, чтобы передвинуть стрелку на ядерных часах. По мнению Медведева, Германии и США для начала нужно понять: украинская стрелка давно заржавела.
Ранее стрелки часов Судного дня, указывающих на опасность мировой ядерной катастрофы, перевели из-за Украины. Они рекордно близко подошли к «ядерной полуночи» — до нее остается 90 секунд.