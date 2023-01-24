В Рязанской области в День студентов не будут продавать алкоголь

В Рязанской области в среду не будут продавать алкогольные напитки. Это вызвано тем, что 25 января в России отмечается День российского студенчества или Татьянин день.
Именно поэтому власти некоторых российских регионов и республик приняли решение запретить продажу алкоголя в розницу, сообщает сетевое издание «РЗН.Инфо». Нарушение повлечет за собой административный штраф и конфискацию запрещенной продукции.
В этот день спиртосодержащие напитки можно будет легально приобрести только в кафе, барах и ресторанах, при этом распивать алкоголь разрешено только на территории указанных заведений.
В соответствии с региональным законом, продажа алкоголя запрещена 1 июня в Международный день защиты детей, 27 июня в День молодежи, 17 ноября в Международный день студентов и 1 сентября в День знаний.