В Волгоградской области объявили выходными 1 и 2 февраля 2023 года

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обсуждая подготовку к 80-летию Сталинградской битвы с областным Советом ветеранов, сообщил о принятом решении объявить 1 и 2 февраля этого года выходными днями.
В эти дни пройдет более 250 мероприятий. Выходные дни дадут возможность жителям области принять участие в намеченных торжествах, сообщает сетевое издание «Волгоградская правда».
Губернатор подчеркнул, что задачи, поставленные ветеранским сообществом по подготовке к юбилею Сталинградской битвы, выполнены полностью. На совещании также обсудили дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.