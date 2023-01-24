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В Волгоградской области объявили выходными 1 и 2 февраля 2023 года

Общество

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обсуждая подготовку к 80-летию Сталинградской битвы с областным Советом ветеранов, сообщил о принятом решении объявить 1 и 2 февраля этого года выходными днями.

В Волгоградской области объявили выходными 1 и 2 февраля 2023 года

В эти дни пройдет более 250 мероприятий. Выходные дни дадут возможность жителям области принять участие в намеченных торжествах, сообщает сетевое издание «Волгоградская правда».

Губернатор подчеркнул, что задачи, поставленные ветеранским сообществом по подготовке к юбилею Сталинградской битвы, выполнены полностью. На совещании также обсудили дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
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