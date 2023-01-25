Пентагон опроверг сообщения о подготовке украинских пилотов в США

Между тем, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра во время дебатов в парламенте заявил, что в королевстве оценят возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщает RT. Министр заверил, что правительство «непредвзято» рассмотрит запрос украинской стороны.