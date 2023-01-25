Пентагон опроверг сообщения о подготовке украинских пилотов в США

США не проводят подготовку украинских пилотов в настоящее время. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Мне неизвестно о том, чтобы в США сейчас тренировали украинских пилотов», – сообщил Райдер в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможном обучении украинских пилотов на американских истребителях.
Ранее бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис призвал поставить Украине истребители. Военный заявил, что Киеву нужны самолеты F-16, но перед их поставкой следует обучить украинских пилотов.
Между тем, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра во время дебатов в парламенте заявил, что в королевстве оценят возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщает RT. Министр заверил, что правительство «непредвзято» рассмотрит запрос украинской стороны.