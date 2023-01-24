Смертельное ДТП с участием такси произошло в Пензе

24 января сразу после полуночи на улице Аустрина в Пензе произошло смертельное ДТП с участием такси.
В результате аварии легковой автомобиль «Рено» был полностью разрушен, сообщают подписчики одного из сообществ в социальной сети. Подробности происшествия устанавливаются, сообщает сетевое издание «Пенза-Обзор».
Очевидцы рассказывали, что в момент аварии в автомобиле «Рено» находилось два человека, водитель остался жив, пассажир, ехавший на переднем сидении, погиб.
На месте аварии работали сотрудники экстренных службы, спасатели и пожарные. Городская ГИБДД пока воздерживается от комментариев. Погибший водитель иномарки был 2003 года рождения.