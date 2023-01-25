Лавров провел беседу с главой МИД Анголы на русском языке

Глава МИД Анголы Тете Антониу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели беседу на русском языке. Ролик встречи дипломатов в личном Telegram-канале опубликовала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
По словам министра иностранных дел Анголы, в его стране с 2018 года, когда там Лавров был в последний раз, изменилось многое, в том числе появилось большое количество построек. Глава МИД РФ ответил, что дипломатов 25 января ждет большой день. Им предстоит провести все мероприятия.
Лавров в данный момент находится в ангольской столице Лауанде, где собирается провести переговоры с президентом страны Жоао Лоуренсу и главой МИД Тете Антониу. Российский министр также поучаствует в возложении венка к саркофагу первого и второго глав государств.