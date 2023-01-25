Лавров провел беседу с главой МИД Анголы на русском языке

По словам министра иностранных дел Анголы, в его стране с 2018 года, когда там Лавров был в последний раз, изменилось многое, в том числе появилось большое количество построек. Глава МИД РФ ответил, что дипломатов 25 января ждет большой день. Им предстоит провести все мероприятия.