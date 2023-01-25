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Демократы в Конгрессе хотят отменить потолок госдолга США

Весь мир
Демократы в Конгрессе хотят отменить потолок госдолга США

Вашингтон, 25 января. Конгрессмены от Демократической партии США готовят к рассмотрению законопроект об отмене «потолка» государственного долга.

По мнению группы из 43 законодателей-демократов, Республиканская партия «превратила в оружие» голосование по увеличению предела заимствований. В связи с этим отмена «потолка» госдолга позволит правительству продолжать финансирование программ, без каких-либо ограничений со стороны конгресса.

Закон о прекращении угрозы дефолта, представленный конгрессменом Биллом Фостером, был принят на рассмотрение после того, как правительство США на прошлой неделе достигло потолка долга в 31,4 триллиона долларов.

Демократы в Конгрессе хотят отменить потолок госдолга США
«Превращение потолка госдолга в оружие и использование его в качестве пешки в партийных бюджетных переговорах опасно и неоднократно подводит нашу страну к грани дефолта, который был бы катастрофическим для экономики США – чему мы были свидетелями совсем недавно, в 2011 году, когда республиканцы создали кризис потолка госдолга, который привел к первому в истории понижению кредитного рейтинга США», — заявил автор документа.

По его словам, дебаты об общих расходах, которые идут в конгрессе, не должны отражаться на уверенности мирового сообщества в том, что Соединенные Штаты способны исполнять свои финансовые обязательства.

Администрация Байдена и члены Демпартии в Конгрессе утверждают, что повышение потолка госдолга не допускает новых расходов и лишь позволяет правительству выполнять свои текущие обязательства. Однако по мнению республиканцев, одобрение Конгрессом новых программ — это то, что неоднократно заставляло правительство продолжать превышать лимит заимствований, что затем вынуждало Конгресс продолжать повышать потолок долга.
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