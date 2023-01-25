Демократы в Конгрессе хотят отменить потолок госдолга США

Администрация Байдена и члены Демпартии в Конгрессе утверждают, что повышение потолка госдолга не допускает новых расходов и лишь позволяет правительству выполнять свои текущие обязательства. Однако по мнению республиканцев, одобрение Конгрессом новых программ — это то, что неоднократно заставляло правительство продолжать превышать лимит заимствований, что затем вынуждало Конгресс продолжать повышать потолок долга.