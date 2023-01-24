Шольц анонсировал «самую крупную» в истории Германии индустриализацию

До начала решения текущего энергетического кризиса перед Германией стоит задача самой крупной модернизации индустрии с XIX века. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он назвал грядущую индустриализацию «неслыханным проектом». По его словам, через 22 года в стране изменится «очень многое».
Канцлер упомянул о данных планах после заявления о текущем энергетическом кризисе. Германии уже сейчас удалось избежать глубокой рецессии, а также ликвидировать зависимость от российских энергоресурсов.
Шольц заявил, что ФРГ будет повышать количество производимого электричества и водорода. По его словам, страна должна будет выйти на самообеспечение и добиться «большого прорыва».