Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Шольц анонсировал «самую крупную» в истории Германии индустриализацию

Политика
Шольц анонсировал «самую крупную» в истории Германии индустриализацию

До начала решения текущего энергетического кризиса перед Германией стоит задача самой крупной модернизации индустрии с XIX века. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он назвал грядущую индустриализацию «неслыханным проектом». По его словам, через 22 года в стране изменится «очень многое».

Канцлер упомянул о данных планах после заявления о текущем энергетическом кризисе. Германии уже сейчас удалось избежать глубокой рецессии, а также ликвидировать зависимость от российских энергоресурсов.

Шольц заявил, что ФРГ будет повышать количество производимого электричества и водорода. По его словам, страна должна будет выйти на самообеспечение и добиться «большого прорыва».
энергокризис германия индустриализация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду