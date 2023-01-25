Конгрессвумен Боберт затребовала полный аудит помощи Украине из-за новостей о коррупции

Украинские СМИ во вторник сообщили об отставке заместителя генпрокурора Украины Алексея Симоненко. Кроме того, были анонсированы возможные перестановки в правительстве. Президент Украины Владимир Зеленский также уволил замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко. Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк призвала к тщательному расследованию коррупции в правительстве и отдельных министерствах.