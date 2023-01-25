Конгрессвумен Боберт затребовала полный аудит помощи Украине из-за новостей о коррупции

США следует провести полный аудит выделенных на помощь Украине средств. Об этом на фоне волны отставок замешанных в коррупции чиновников в Киеве заявила конгрессвумен Лорен Боберт.
Нужен срочный полный аудит «каждого доллара» из той помощи, которую президент США Джо Байден отправил на Украину, написала в соцсетях представительница Республиканской партии. Боберт разместила под сообщением ссылку на новость NBC News об антикоррупционном расследовании на Украине.
Украинские СМИ во вторник сообщили об отставке заместителя генпрокурора Украины Алексея Симоненко. Кроме того, были анонсированы возможные перестановки в правительстве. Президент Украины Владимир Зеленский также уволил замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко. Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк призвала к тщательному расследованию коррупции в правительстве и отдельных министерствах.