Комиссия расследует возгорание школьного автобуса в Ярославской области

Горьковский автозавод не оставил без внимания происшествие в Ярославской области, когда полностью сгорел школьный автобус. Это произошло 21 января, к счастью, детей в автобусе в тот момент не было.
Пресс-служба автозавода сообщает: причин возгорания будут установлены в самые короткие сроки.
На предприятии сформирована специальная комиссия, которая займется расследованием этого ЧП, сообщает сетевое издание «Город». В нее вошли инженеры, производственные и сервисные специалисты, которые отправятся в Ярославскую область для проведения технической экспертизы транспортного средства и установления точной причины возгорания. ГАЗ окажет прокуратуре Ярославской области максимальное содействие в расследовании случившегося.