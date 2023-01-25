Новый виток эскалации конфликта может произойти на Украине из-за поставок немецких танков Leopard 2. В связи с этим вооружение не должно использоваться против России, заявила сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.
Немецкие власти обеспокоены просьбой правительства Польши разрешить экспорт немецких танков Leopard 2. Фракция обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой сохранять непоколебимость в отказе предоставления помощи Украине.
Вайдель добавила, что Берлин все больше становится стороной конфликта, что может привести к непредсказуемым последствиям для страны. Она призывает Шольца выступить сторонником мира и мирных переговоров.
Немецкий политик подчеркнула, что немецкие танки не должны использоваться против России на Украине. Она отметила недопустимость втягивания Германии в конфликт другими странами.