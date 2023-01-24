Муфтии России возмутились расизмом и исламофобией в Европе

Муфтии указали, что подобные проявления расизма, ксенофобии и исламофобии невозможно в современной России, где права всех верующих защищаются и обществом, и законом. Они также напомнили, что Священный Коран в его подлинном виде, по всем каноническим правилам, был издан впервые в России еще 200 лет назад.