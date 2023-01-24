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Алексей Кулеба занял пост заместителя главы офиса Зеленского

Политика
Алексей Кулеба занял пост заместителя главы офиса Зеленского

Бывший глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба занял должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее решение принял лидера страны.

«Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины», — сказано в указе Зеленского.

Ранее бывший заместитель главы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об освобождении с должности. Он в собственном Telegram-канале к сообщению об этом добавил фотографию документа, передает RT.
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