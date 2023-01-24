Предприниматели в Набережных Челнах развивают местный туризм

Несколько новых привлекательных для туристов мест для отдыха появятся в Менделеевском районе по соседству с Набережными Челнами усилиями местных предпринимателей.
Это экологический глемпинг-лагерь в национальном парке «Нижняя Кама», обустроенный на средства гранта. Лагерь представляет собой лесные домики для семейного проживания, к которым проведена холодная вода и установлены бойлеры для горячей воды, сообщают «Челнинские известия».
В селе Икское планируют разбить 23 га виноградников и фруктовый сад, построить теплицу и организовать туристическую зону. Гости смогут сами собирать урожай, впоследствии будет осуществлена и его переработка. Желающие смогут освоить консервацию или сушку собранных фруктов.
На территории Менделеевского района будет построен новый курортный комплекс — пятизвездочный глемпинг-парк со спа-центром, термальным комплексом на берегу Камы, рестораном. В окрестностях Тарловки будет построена более скромная зона отдыха с ценами среднего сегмента: домики с всеми удобствами.