Предприниматели в Набережных Челнах развивают местный туризм

На территории Менделеевского района будет построен новый курортный комплекс — пятизвездочный глемпинг-парк со спа-центром, термальным комплексом на берегу Камы, рестораном. В окрестностях Тарловки будет построена более скромная зона отдыха с ценами среднего сегмента: домики с всеми удобствами.