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ЧВК «Вагнер» продолжает оттеснять ВСУ из окрестностей Соледара: репортаж ФАН

Весь мир
ЧВК «Вагнер» продолжает оттеснять ВСУ из окрестностей Соледара: репортаж ФАН

Военкор ФАН Александр Васильев узнал подробности по ситуации на фронте у одного из командиров ЧВК «Вагнер», руководившего штурмом Соледара.

Соледар остаётся под хаотичным огнём вооружённых сил Украины. По городу бьют из артиллерии и засыпают минами. При этом под удар попадают и ближайшие населённые пункты. Во время проезда в селе Бахмутское корреспонденты Федерального агентства новостей попали под артиллерийский обстрел.

Противник ежедневно подвозит на фронт резервы, при этом силы «музыкантов» продолжают теснить украинских военных. Разобраться в происходящей обстановке на линии соприкосновения помог командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Лотос», руководивший штурмом Соледара.

По его словам, сейчас на Бахмутском направлении против ЧВК «Вагнер» выступают 77-я аэромобильная и 4-я танковая бригады. Также здесь задействована 134 бригада терробороны, подвозятся резервы 61 бригады, в том числе и различные специальные подразделения.

Соледар был освобожден исключительно силами ЧВК «Вагнер» 11 января. В городе побывал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который анонсировал передачу украинской стороне более 20 грузовиков с телами бойцов ВСУ.
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