ЧВК «Вагнер» продолжает оттеснять ВСУ из окрестностей Соледара: репортаж ФАН

Соледар остаётся под хаотичным огнём вооружённых сил Украины. По городу бьют из артиллерии и засыпают минами. При этом под удар попадают и ближайшие населённые пункты. Во время проезда в селе Бахмутское корреспонденты Федерального агентства новостей попали под артиллерийский обстрел.