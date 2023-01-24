Dagens Næringsliv: Норвегия может передать восемь танков Leopard Украине

При этом в американском военном ведомстве отметили, что не знают о крупных коррупционных проблемах на Украине в вопросе военной помощи. Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер добавил, что ему неизвестно о подобных проблемах, которые повлияли бы на ход спецоперации России на Украине, передает RT.