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Dagens Næringsliv: Норвегия может передать восемь танков Leopard Украине

Армия
Dagens Næringsliv: Норвегия может передать восемь танков Leopard Украине

Власти Норвегии в скором времени могут принять решение о передаче восьми танков Leopard 2 Украине. Всего в арсенале страны 36 таких танков.

Кроме того, в скором времени правительство Норвегии может объявить о закупке нового вооружения. Об этом сообщает издание Dagens Næringsliv.

Ранее Politico писало, что США могут отправить Вооруженным силам Украины порядка 30 танков Abrams. Однако позже в Пентагоне сообщили, что Вашингтон не готов предоставить Киеву необходимое вооружение.

При этом в американском военном ведомстве отметили, что не знают о крупных коррупционных проблемах на Украине в вопросе военной помощи. Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер добавил, что ему неизвестно о подобных проблемах, которые повлияли бы на ход спецоперации России на Украине, передает RT.
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