СМИ: Вашингтон готовит визит Кевина Маккарти на Тайвань

Вашингтон, 23 января. Пентагон ведет подготовку визита спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти на Тайвань.
Как сообщает издание Punchbowl News, в настоящее время детали предстоящего визита не известны, поскольку мероприятие находится на «ранней стадии планирования». Журналисты напомнили, что Маккарти поддержал поездку в Тайбэй своей предшественницы на посту спикера Нэнси Пелоси, которая состоялась в начале августа прошлого года. Тогда республиканец заявил о готовности посетить остров в случае избрания главой нижней палаты конгресса.
Согласно информации, полученной Punchbowl News от источников в администрации США, визит может состояться весной.
В свою очередь официальный Пекин предупредил о недопустимости подобных действий со стороны политического руководства Соединенных Штатов, назвав их вмешательством во внутренние дела Китая.
«Если Маккарти действительно посетит Тайвань в 2023 году, китайско-американские отношения станут свидетелями еще одного потрясения, сравнимого или даже худшего, чем в августе 2022 года, когда Пелоси посетила Тайвань», — пишет издание Global Times.
Визит Нэнси Пелоси на Тайвань сопровождался резким усилением военной активности Пекина в районе острова. ВМС НОАК провели крупнейшие морские учения в водах вокруг Тайваня, что привело к сбоям в поставках микроэлектронных компонентов, которые производятся на острове.
Как отмечают наблюдатели, Маккарти последовательно выступает за ужесточение отношений с Китаем и призывает к наращиванию усилий по сдерживанию Пекина, который он называет основным соперником США на международной арене.