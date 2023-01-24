СМИ: Вашингтон готовит визит Кевина Маккарти на Тайвань

Как сообщает издание Punchbowl News, в настоящее время детали предстоящего визита не известны, поскольку мероприятие находится на «ранней стадии планирования». Журналисты напомнили, что Маккарти поддержал поездку в Тайбэй своей предшественницы на посту спикера Нэнси Пелоси, которая состоялась в начале августа прошлого года. Тогда республиканец заявил о готовности посетить остров в случае избрания главой нижней палаты конгресса.