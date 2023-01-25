Музыкант Брендон Ури заявил о распаде Panic! At The Disco

Музыкальный коллектив Panic! At The Disco прекращает свое существование. Об этом в социальных сетях заявил лидер группы Брендон Ури.
Фронтмен искренно поблагодарил всех фанатов за многолетнюю поддержку и отметил, что теперь в его жизни настал период, когда пора менять приоритеты. Музыкант намерен больше времени уделять семье, а также готовиться к рождению первенца. Коллектив просуществовал более 20 лет.
Перед тем, как закончить свое существование, группа отправится в масштабный европейский тур. Он начнется 20 февраля в Вене и завершится последним концертом коллектива в истории в Манчестере.