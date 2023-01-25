Музыкант Брендон Ури заявил о распаде Panic! At The Disco

Фронтмен искренно поблагодарил всех фанатов за многолетнюю поддержку и отметил, что теперь в его жизни настал период, когда пора менять приоритеты. Музыкант намерен больше времени уделять семье, а также готовиться к рождению первенца. Коллектив просуществовал более 20 лет.