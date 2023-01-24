Кинолог Голубев рассказал, может ли собака быть настоящим другом

В первые недели жизни щенок играет с братьями и сестрами, покусывает их и прощупывает границы. С первого по третий месяц жизни щенок учится общению с людьми и другими собаками. С рождения до 3-5 месяцев щенок открыт для новых впечатлений, в тот период формируется его характер и поведение.