Кинолог Голубев рассказал, может ли собака быть настоящим другом

Что значит для собаки дружба, может ли животное дружить по-настоящему, рассказал президент службе Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Собаки — животные социальные, нуждающиеся в прочных контактах. Раньше «чувство локтя» в стае выручало собаку в поисках пищи и спасения от опасности. Для домашней собаки главный объект – хозяин, он ее главный ориентир и наставник, передает сетевое издание sovainfo.ru.
У собаки формируется привязанность, которую можно назвать дружбой. Собаки проявляют ее по-разному, одни эмоционально, другие сдержаннее. Связь устанавливается с помощью кормления, игр, ласки или совместной работы.
В первые недели жизни щенок играет с братьями и сестрами, покусывает их и прощупывает границы. С первого по третий месяц жизни щенок учится общению с людьми и другими собаками. С рождения до 3-5 месяцев щенок открыт для новых впечатлений, в тот период формируется его характер и поведение.
Важно уделять внимание собаке и быть для нее лидером, это — залог стабильного поведения. Именно такие отношения можно считать дружбой.
В дружбе с собаками питомцы сами определяют свои симпатии, с ними они делятся игрушками, играют и радуются встречам.
Кинолог отметил: наличие привязанности к другому живому существу подтверждает, что собака может быть другом и человеку, и другому животному.