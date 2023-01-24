Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Джастин Бибер продал права на свои песни за 200 млн долларов

Шоу-бизнес
Джастин Бибер продал права на свои песни за 200 млн долларов

Известный канадский певец Джастин Бибер продал авторские права на свои песни за 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Billboard.

Как сообщает издание, 100% прав на песни Бибера, выпущенных до 31 декабря 2021 года, выкупила компания Hipgnosis. В их число также входит и последний альбом музыканта под названием Justice. Примечательно, что данная сделка стала самой крупной продажей авторских прав на песни среди всех звезд поколения Джастина Бибера.

О намерении певца продать авторские права на свое творчество стало известно еще в декабре прошлого года. Говорилось, что сделка затрагивает изданную и записанную музыку Бибера.
авторские права джастин бибер поп-музыка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду