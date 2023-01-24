Джастин Бибер продал права на свои песни за 200 млн долларов

Известный канадский певец Джастин Бибер продал авторские права на свои песни за 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Billboard.
Как сообщает издание, 100% прав на песни Бибера, выпущенных до 31 декабря 2021 года, выкупила компания Hipgnosis. В их число также входит и последний альбом музыканта под названием Justice. Примечательно, что данная сделка стала самой крупной продажей авторских прав на песни среди всех звезд поколения Джастина Бибера.
О намерении певца продать авторские права на свое творчество стало известно еще в декабре прошлого года. Говорилось, что сделка затрагивает изданную и записанную музыку Бибера.