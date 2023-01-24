Джастин Бибер продал права на свои песни за 200 млн долларов

Как сообщает издание, 100% прав на песни Бибера, выпущенных до 31 декабря 2021 года, выкупила компания Hipgnosis. В их число также входит и последний альбом музыканта под названием Justice. Примечательно, что данная сделка стала самой крупной продажей авторских прав на песни среди всех звезд поколения Джастина Бибера.