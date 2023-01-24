Младенец отравился никотином в Белгороде

По информации УМВД России по Белгородской области, в воскресенье, 22 января, сотрудники медицинского учреждения сообщили правоохранителям о поступившем к ним младенце с отравлением никотиносодержащим веществом. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, а на родителя ребенка уже составлен административный материал по статье «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей».