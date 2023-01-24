МВФ даст Гаити 105 млн долларов на борьбу с голодом

Порт-о-Пренс, 24 января. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил 105 млн долларов для помощи Гаити в борьбе с острой нехваткой еды. Об этом сообщается на официальной странице организации.
Cредства, выделяемые в рамках специальной продовольственной программы МВФ, должна помочь карибской стране, страдающей от гуманитарного кризиса, с «неотложными потребностями платежного баланса».
«Рекордная инфляция усилила уязвимость Гаити и ухудшила страдания населения страны, которое и без того затронуто сильным недоеданием», — отметила заместитель управляющего директора Антуанетта Сайе, указав на последствия украинского кризиса и антироссийских санкций.
Средства будут переданы на помощь наиболее пострадавшим от роста цен через продовольственные программы, выдачу наличных денег и продуктов питания самым уязвимымдомашним хозяйствам.
Представители МВФ подчеркнули, что властям Гаити необходимо должным образом контролировать, прослеживать и сообщать обо всех затратах, связанных с программой, чтобы гарантировать правильное использование средств.
105 миллионов долларов соответствуют ожидаемому дефициту финансирования в 2023 году, поскольку страна борется сразу с несколькими бедствиями одновременно.
На фоне политического вакуума, продолжающейся войны преступных банд, критической социально-экономической ситуации, эпидемии холеры, рекордных цен на топливо и галопирующей инфляции жители Гаити находятся в крайне тяжелом положении. Члены банд регулярно перехватывают гуманитарную помощь или блокируют поставки в портах.
США и Канада уже ввели санкции и отправили бронемашины и другую военную технику, чтобы помочь полиции Гаити подавить насилие со стороны преступных банд. Однако Оттава и Вашингтон не могут договориться о том, какая страна должна взять на себя ответственность в этом вопросе. Правительство США опасается возглавлять миссию из-за интервенционистского прошлого в Гаити.