МВФ даст Гаити 105 млн долларов на борьбу с голодом

США и Канада уже ввели санкции и отправили бронемашины и другую военную технику, чтобы помочь полиции Гаити подавить насилие со стороны преступных банд. Однако Оттава и Вашингтон не могут договориться о том, какая страна должна взять на себя ответственность в этом вопросе. Правительство США опасается возглавлять миссию из-за интервенционистского прошлого в Гаити.