Офтальмолог Ахмедова рассказала, как спасти зрение

У всех людей после 40 лет начинают происходить изменения хрусталика, отметила специалист в разговоре с «Радио 1». Учитывая постоянное использование современных гаджетов, нагрузка на глаза колоссальна. Чтобы сохранить здоровые глаза, врач рекомендует дважды в год проверять зрение и внутриглазное давление. Если приходится работать за компьютером, то раз в час нужно выделять 5-10 минут на расслабление глаз и мышц шеи и лица. Если человек носит очки или линзы, то раз в два-три года их надо менять, так как офтальмология на месте не стоит.