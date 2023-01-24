CNN: США призвали Зеленского сменить тактику после жестких боев за Бахмут

Чиновники из США требуют от президента Украины Владимира Зеленского изменить тактику после неудач под Бахмутом. Но украинский лидер не согласен с критикой, сообщает со ссылкой на источники CNN.
Партнеры призывают сместить акцент с жестоких боев в Бахмуте на возможное наступление на юге. Они требуют, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали преимущества поставленной западными странами «новой военной техники на миллиарды долларов».
Зеленского лично просили об этом заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джон Файнер, замминистра обороны США Колин Кол и замгоссекретаря Венди Шерман. Но украинский лидер не согласен с требованиями Вашингтона, так как считает, что победа Бахмуте позволит России продвинуться дальше.