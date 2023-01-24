CNN: США призвали Зеленского сменить тактику после жестких боев за Бахмут

Зеленского лично просили об этом заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джон Файнер, замминистра обороны США Колин Кол и замгоссекретаря Венди Шерман. Но украинский лидер не согласен с требованиями Вашингтона, так как считает, что победа Бахмуте позволит России продвинуться дальше.