«Очень напоминает соглашение между Германией и СССР»: историк Смолин про украинский пакт о ненападении

Руководству Белоруссии никогда не простят поддержку Москвы. Все предложения о мире — лишь объявление об отсрочке готовящегося военного вызова, заявил историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с международной редакцией ФАН.
Киевские власти выступили с инициативой к главе Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом сообщает агентство «Белта» со ссылкой на заявление президента Александра Лукашенко.
Смолин считает, что Минску хотят связать руки. Делается новая попытка обмануть белорусскую власть, наобещав ей всевозможных западных благосклонностей при условии отстранения республики от России.
«Но руководство Белоруссии, наученное прошлыми попытками организации внутренних переворотов, скорее всего, на это не пойдет. Уж очень это похоже на предложение нового Пакта между Германией и СССР. Киевские нацисты обманут так же, как и те гитлеровские», — отметил эксперт.
Историк напомнил, что безопасности Белоруссии постоянно угрожают Польша с Литвой и другие натовские страны. По его словам, заключение пакта с Киевом не гарантия мира, а, напротив, вестник агрессивных настроений украинской военщины.
«От Минска будут требовать разорвать военно-политический союз с Москвой и потребовать вывести русские союзнические войска с территории страны. Они надеются сначала отбиться от России, а затем наказать Белоруссию.
Руководству республики никогда не простят поддержку Москвы, а потому все предложения о мире — это лишь объявление об отсрочке готовящегося военного вызова», — резюмировал Михаил Смолин.
Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН предрек Украине потерю Закарпатья по донбасскому сценарию.