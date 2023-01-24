Кулеба назвал Минские соглашения «ошибкой» для Украины

По мнению дипломата, соглашения, подписанные в 2014-2015 годах Москвой и Киевом, должны демонстрировать, «как не следует вести переговоры с Россией». Авторы тех договоренностей считали, что подобными путями можно прийти к деэскалации конфликта в Донбассе, чего не произошло, считает он.