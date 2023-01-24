Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Кулеба назвал Минские соглашения «ошибкой» для Украины

Политика
Кулеба назвал Минские соглашения «ошибкой» для Украины

Украина не планирует заключать с Россией мирное соглашение, схожее с минскими договоренностями. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в статье для издания Politico.

По мнению дипломата, соглашения, подписанные в 2014-2015 годах Москвой и Киевом, должны демонстрировать, «как не следует вести переговоры с Россией». Авторы тех договоренностей считали, что подобными путями можно прийти к деэскалации конфликта в Донбассе, чего не произошло, считает он.

Кулеба подчеркнул, что гипотетический «Минск-3» приведет только к большему кровопролитию. Дипломат призвал Запад «принуждать Россию идти на уступки, а не Киев» в контексте будущих возможных мирных переговоров.
минские соглашения Украина кулеба
Военкоры ФАН
Лучшие в аду