Политолог Кортунов: Арестовича могут признать на Украине предателем

Заявления бывшего советника Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича чреваты для него серьезными рисками. Об этом заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Политолог в беседе с «Лентой.ру» отметил, что склонный к эпатажу Арестович делает заявления, которые кажутся диссидентскими. Они привлекают внимание и повышают его личный рейтинг. Однако Арестович «может заиграться» и стать жертвой репрессий киевского режима, указал Котунов.
Бывший советник делает ставку на то, что связи с нынешним руководством Украины помогут избежать ему серьезных последствий. Однако смена риторики Арестовича может привести к смене вектора политической карьеры на тот, что отличается от взглядов команды Зеленского.
15 января Арестович заявил, что трагический инцидент в Днепропетровске спровоцировала работа средств ПВО Украины. Спустя два дня на фоне общественного резонанса он подал заявление об отставке с поста советника.