Победа — дело общее: Виталий Милонов о тех, кому открыт путь на Запад

Вы представьте, что нормальный российский артист не побоялся сказать, что он поддерживает свою страну, выступает на телевидении Германии или Соединенных Штатов. Быть такого не может! Мало того, его еще и в тюрьму посадят лишь за то, что он позволил себе думать не так, как эти гендерно-флюидные западные подонки.