Мы находимся в Горловке, где я и мои товарищи сражаемся в рядах Российской армии, выгоняя с нашей земли украинских фашистов. Однако я не так давно увидел, что один из известных антироссийских блогеров, человек, который является автором канала «Сто пятьсот» безбедно существует до сих пор на российском телевидении каждые выходные, вещая нам с экрана канала «Че».
Вопрос: Как мы до такого дошли?
Вы представьте, что нормальный российский артист не побоялся сказать, что он поддерживает свою страну, выступает на телевидении Германии или Соединенных Штатов. Быть такого не может! Мало того, его еще и в тюрьму посадят лишь за то, что он позволил себе думать не так, как эти гендерно-флюидные западные подонки.
С другой стороны, в моем родном городе Санкт-Петербурге при реконструкции в одном из театров подрядчик, желая сэкономить, решил закупить стройматериалы у украинского олигарха, поддерживающего режим Зеленского. Олигарх живет в Германии.
Действительно, почему бы не поддержать ВСУ?
А что, если именно те евро, что они заплатят этому поставщику пойдут на закупку снарядов, которые прилетят в дома мирных жителей Донбасса?
Или убьет десяток человек?
На чьей это будет совести?
Это будет на совести тех, кто купил у украинского олигарха стройматериалы.
Мы сражаемся здесь. Не волнуйтесь. Мы победим. Никакие враги нас не сдержат. Мы идем уверенно вперед. Там отряды ЧВК «Вагнер», здесь наша 3-я бригада, под Донецком наступают наши, мы идем к победе. Но только победа — это дело общее.
И еще не время сейчас набивать карманы и получать откаты от украинских олигархов, получая от них оборудование и материалы. Время поработать на Родину, время отдать долг Родины, а не пытаться жить по поговорке: «Кому война, а кому мать родна».
Нет, дорогие! Либо вместе победим, либо проиграем. А проиграть мы не можем. Поэтому только вместе побеждать. Только вместе работать. Но думаю, что не все с этим согласятся. И эта позиция понятна. Ворота на Запад ни для кого не заперты.
Потому что те, кто не поддерживает эту позицию, по своей сути, люди жалкие, предатели, малодушные.
Что ж, пусть малодушные идут туда, где они будут среди своих — на Запад.
А мы будем здесь, потому что мы люди смелые, готовые защищать нашу Родину.