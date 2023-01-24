Откроет ли «альянс демократий» в Казахстане и Средней Азии «второй фронт» против России?

Компетентные эксперты-политологи наверняка смогут назвать множество причин, по которым на 19 марта в Казахстане назначены досрочные выборы нижней палаты национального парламента.
Точно так же компетентные эксперты-экономисты наверняка смогут назвать множество причин, по которым в этой постсоветской республике начался пересмотр контрактов и лицензий компаний-недропользователей — настолько масштабный, что его уже иногда называют «скрытой национализацией».
В частности, по состоянию на 23 декабря 2022 года, как сообщил портал tengrinews.kz, были приняты меры по расторжению 92 контрактов и прекращению действия 183 лицензий на недропользование по твёрдым полезным ископаемым. Направлено 1779 уведомлений о нарушении лицензионно-контрактных условий. И это лишь начало.
Но следует отметить, что обе эти инициативы, исходящие от действующих властей Республики Казахстан, имеют и важный внешнеполитический аспект, напрямую затрагивающий интересы Российской Федерации — в том числе и применительно к специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. При этом в рамках СВО нам противостоят вооруженные формирования не киевского режима, а всего «альянса демократий» во главе с США, его прокси-армия, лишь по части живой силы, «пушечного мяса» укомплектованная гражданами «незалежной», всё же остальное: технику и боеприпасы, логистику, финансирование, информационно-разведывательную и политико-дипломатическую поддержку, — всё, вплоть до планирования боевых действий и управления ими, «с той стороны» обеспечивают США и их союзники. Несмотря на это, 11 месяцев СВО показали, что в наличном формате СВО никаких шансов нанести поражение России у всей этой западной машины нет.
А потому выбор для тамошних «центров принятия решений» особым богатством не отличается: надо или надо садиться за стол мирных переговоров с Россией на её условиях, или продолжать «войну до победы» («до последнего украинца» — фактически уже пройденный этап). И выбор там, конечно, уже сделан в пользу продолжения «войны до победы», что было подчеркнуто и Давосским форумом, и на встрече министров обороны стран НАТО в Рамштайне. Но — важный нюанс — «напрямую» с Россией воевать в «альянсе демократий» не хотят. Возможно — это лишь временно, пока наша страна, с точки зрения западных стратегов, ещё недостаточно ослабела. Тем не менее факт остаётся фактом, открыто бросать свои войска в бой против российских Вооруженных сил не хотят ни в США, ни в Европе. За чей же счет можно обеспечить эскалацию конфликта с Россией, напрямую не воюя с ней? Разумеется, за счет каких-то новых «прокси». А где их брать?
В Европе, ещё раз, желающих воевать против России нет. Даже вместе с Америкой, а не то, чтобы без неё. Исторический опыт, перешедший в генетическую память, можно сказать. Ненавидят — это да, этого не отнять. Но рисковать своим «садом», как назвал страны Евросоюза его комиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, не станут — это вам не украинский «садок вышнэвый коло хаты», это другое. Может быть, за исключением Польши. Значит, потенциальный «второй фронт» можно открывать только в Азии. Но Турция с Закавказьем и Ближним Востоком сейчас тоже выпадают, Японию не подключить, поскольку в этом случае ответно подключится КНР, которая, вместе с Ираном, сейчас на стороне России, и в таком случае переход к новой мировой войне предсказуем…
А что в этой связи с Казахстаном, о котором, собственно, идёт речь? И вместе с ним — вообще о постсоветской Средней Азии. Вот здесь устроить ещё одну антироссийскую «горячую точку» представляется почти идеальным вариантом для США и их союзников, Великобритании прежде всего. И по месту, и по времени. Здесь тебе и 7600 километров открытой границы с Россией, и 180-километровый участок Исилькуль — Горбуново на трассе Транссиба, соединяющей европейскую часть нашей страны с Сибирью и Дальним Востоком, и полигон Сары-Шаган, и космодром Байконур, и ещё очень многое другое…
А уж массовые «ненасильственные» протесты, особенно в связи с выборами, перерастающие в «цветные революции», — эти технологии американскими спецслужбами уже десятки раз обкатаны по всему миру. Правда, они требуют мощного содействия со стороны местных «элит» или хотя бы значимой их части, но в нынешнем Казахстане этот момент явно присутствует, причем на всех этажах и власти, и общества. Антироссийские заявления и действия представителей государственных структур Казахстана давно не новость и не редкость. При этом плотность прозападных НКО на единицу населения там вообще рекордная, хватает и либералов, и националистов, и панисламистов, и пантюркистов, а последняя «разведка боем» была проведена в январе 2022-го, причём, несмотря на эффективное вмешательство ОДКБ, достаточно успешно и без особых негативных последствий для прозападных сил, даже наоборот можно сказать. Весь протест, в результате которого Касым-Жомарт Токаев взял в руки ключевые рычаги реальной власти, списали на местных «мамбетов», направляемых спайкой криминальных и силовых структур.
О том, что подготовка к «цветной революции» в Казахстане выходит на финишную прямую, косвено свидетельствует также появление и раскрутка в мировом медиапространстве темы возможного «вторжения России в Казахстан» — и этот процесс уже дошёл до слов американского посла в Астане Дэниела Розенблюма о том, что США «не видят прямой угрозы нападения России на Казахстан». Всё по учебнику с «окнами Овертона» — тема «новой российской агрессии против соседнего суверенного государства» переведена в статус официально обсуждаемых. Далее просто обязаны появиться «озабоченность», «обеспокоенность», «солидарность» и «помощь».
Отдельный интересный момент — благодаря отмеченной выше «национализации» в Казахстане компании-недропользователи, особенно из недружественных России стран, получили мощный стимул попытаться сохранить свои сверхприбыли путем целевого финансирования «выборных» протестов. То есть следом за «политическим» окном было открыто и «финансовое». Обычно для этих целей у США хватало средств бюджетных и специальных неправительственных фондов, но теперь, похоже, вследствие огромных расходов на Украину схема финансирования «цветных революций» вынужденно претерпела некоторые коррективы.
В общем, всё это — достаточно очевидные вещи, и вовсе не исключён вариант, при котором западные планы «цветной революции» в Казахстане при попытке их реализации окажутся в конечном итоге «ловлей на живца», тем более что опыт в данном отношении — как раз в республиках Средней Азии (Киргизия, Узбекистан, да и сам Казахстан) — уже есть, да и Китай рядом никто не отменял. Но учитывать возможность подобного развития событий в любом случае необходимо.