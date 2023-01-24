Откроет ли «альянс демократий» в Казахстане и Средней Азии «второй фронт» против России?

А потому выбор для тамошних «центров принятия решений» особым богатством не отличается: надо или надо садиться за стол мирных переговоров с Россией на её условиях, или продолжать «войну до победы» («до последнего украинца» — фактически уже пройденный этап). И выбор там, конечно, уже сделан в пользу продолжения «войны до победы», что было подчеркнуто и Давосским форумом, и на встрече министров обороны стран НАТО в Рамштайне. Но — важный нюанс — «напрямую» с Россией воевать в «альянсе демократий» не хотят. Возможно — это лишь временно, пока наша страна, с точки зрения западных стратегов, ещё недостаточно ослабела. Тем не менее факт остаётся фактом, открыто бросать свои войска в бой против российских Вооруженных сил не хотят ни в США, ни в Европе. За чей же счет можно обеспечить эскалацию конфликта с Россией, напрямую не воюя с ней? Разумеется, за счет каких-то новых «прокси». А где их брать?