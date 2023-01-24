Эрдоган не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. События дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары в вопросе вступления в НАТО. После антиисламских и антитурецких акций, во время которых в Стокгольме был сожжен Коран, глава турецкого государства однозначно выступил против членства в военном блоке государства, которое, по его словам, поддерживает терроризм.