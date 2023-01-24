Эрдоган не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. События дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары в вопросе вступления в НАТО. После антиисламских и антитурецких акций, во время которых в Стокгольме был сожжен Коран, глава турецкого государства однозначно выступил против членства в военном блоке государства, которое, по его словам, поддерживает терроризм.
На фоне разногласий между Анкарой и Стокгольмом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также отказался от вступления в Альянс отдельно от Швеции. Хотя буквально за день до этого решения Хаависто рассматривал такой вариант.
24 января посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что Запад намерен передать Эстонии оружие, которое сможет держать под прицелом Санкт-Петербург. По мнению дипломата, западные страны хотят создать в Эстонии «антироссийский форпост» для давления на Россию — в том числе и военного.
Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинская сторона предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Белорусский лидер отметил, что не понимает, для чего Киев прибегает к таким соглашениям, если в свою очередь продолжает вооружать боевиков на границе с Белоруссией, тем самым создавая очаг напряженности.
О том, что Киев, мягко говоря, «не ведет дружелюбную политику» в отношении соседней страны, заявил сегодня и глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Сенатор подчеркнул, что все это происходит из-за того, что Киеву мерещится какая-то группировка, которая «собирается нанести удар» со стороны Белоруссии.