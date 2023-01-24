Стрелявшего из газового пистолета в рэпера Бледного приговорили к условному сроку

Конфликт между солистом рэп-группы «25/17» Андреем Позднуховым (более известного как Бледный) и группой незнакомых ему молодых людей произошел в сентябре 2021 года на площади Белорусского вокзала. Один из хулиганов ранил рэпера в голову из газового пистолета, при этом пострадавший отказался писать заявление в полицию.