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Стрелявшего из газового пистолета в рэпера Бледного приговорили к условному сроку

Происшествия
Стрелявшего из газового пистолета в рэпера Бледного приговорили к условному сроку

Суд в Москве приговорил студента Сергея К., стрелявшего в рэпера Бледного из газового пистолета, к четырем годам лишения свободы условно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе судебной инстанции.

Молодого человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Помимо наказания в виде условного срока, злоумышленнику назначили испытательный срок в течение трех лет.

Конфликт между солистом рэп-группы «25/17» Андреем Позднуховым (более известного как Бледный) и группой незнакомых ему молодых людей произошел в сентябре 2021 года на площади Белорусского вокзала. Один из хулиганов ранил рэпера в голову из газового пистолета, при этом пострадавший отказался писать заявление в полицию.

Несмотря на это, было возбуждено уголовное дело, а по подозрению в совершении нападения задержан студент одного из столичных вузов. Ему грозило лишение свободы на срок до восьми лет, но в итоге Тверской районный суд Москвы назначил стрелявшему условное наказание.
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