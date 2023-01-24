«Нельзя уступать бесконечно»: балканист Гуськова объяснила, что значит ультиматум ЕС для Сербии

Речь идет о франко-германском плане «мирного урегулирования», который предусматривает, что Белград не будет препятствовать вступлению Приштины в ООН и другие международные организации. При этом, хотя формально Сербия не будет признавать независимость края, фактически такой шаг приведет к тому, что Косово получит международное признание. При этом Запад гарантирует безопасность этническим сербам, проживающим в крае.