«Нельзя уступать бесконечно»: балканист Гуськова объяснила, что значит ультиматум ЕС для Сербии

Запад выставил Сербии ультиматум, требования которого сводятся к признанию независимости Косова и Метохии, а также присоединение к антироссийским санкциям. Об этом в своем обращении к нации сообщил президент страны Александр Вучич.
Речь идет о франко-германском плане «мирного урегулирования», который предусматривает, что Белград не будет препятствовать вступлению Приштины в ООН и другие международные организации. При этом, хотя формально Сербия не будет признавать независимость края, фактически такой шаг приведет к тому, что Косово получит международное признание. При этом Запад гарантирует безопасность этническим сербам, проживающим в крае.
Кроме того, ЕС и США требуют от Белграда присоединиться к введенному западными странами санкционному режиму в отношении Москвы.
На встрече «Большой пятерки» Вучичу сообщили, что отказ от выдвинутых требований приведет к заморозке всех европейских инвестиций в Сербию, введение санкций и экономическая блокада страны.
«Я был прав, лавируя, но не учел, что обострение не успокоится, оно будет только расширяться. Речь идет уже не только о России и Украине, очень скоро это распространится и на другие территории, и мы не должны допустить, чтобы в какой-то момент загорелось у нас.
ЕС открыто явился к нам с палкой. Они требуют полной поддержки против России. И при этом ЕС является крупнейшим инвестором в нашу страну, крупнейшим донором», — заявил Вучич.
При этом сербский лидер подчеркнул, что «Большая пятерка» не принимает никакие аргументы сербской стороны, поэтому выдвинутые требования следует рассматривать именно в качестве ультиматума.
«Нас никто не слушает, и нам придется принять это. Если бы я отказался говорить с ними, они бы сразу отменили безвизовый режим, потом отозвали бы инвестиции, лишив нас возможности выплачивать зарплаты и пенсии, а затем ввели бы блокаду Сербии.Такой жесткий подход, с требованием согласиться на все безотлагательно прямо связан с конфликтом на Украине, с тем, что мы не ввели санкции против России.
Самое страшное, в беседе с представителями самых могущественных стран мира я понимал, что никто даже слушать не хочет. Я мог бы отказаться от их предложений, но, напомню, что Милошевич до последнего момента думал, что на нас не полетят бомбы», — заявил он.
Вучич призвал сербов готовиться к очень непростому периоду, когда придется столкнуться с принятием сложных решений. Однако, как подчеркнул президент, эти решения необходимы для выживания страны.
«Если мы откажемся, требования будут только сильнее, жестче и сильнее, пока мы не дойдем до того момента, когда нам придется сделать то, чего они хотят. Это означает, что впереди трудный период политических разногласий, но нужно думать о Сербии. Все будет идти именно так, как я сказал, пока мы не дойдем до того момента, когда нам нужно будет заявить о себе», — отметил Вучич.
По мнению доктора исторических наук Елены Гуськовой, нынешнее положение Сербии обусловлено длительной политикой односторонних уступок, на которые Белград шел в отношениях с Приштиной. И в настоящее время у Сербии мало возможностей повлиять на сложившийся расклад сил.
«Дело в том, что сербофобия, которая очень похожа на нынешнюю русофобию, — она началась в начале 1990-х годов. И Сербия с начала 1990-х все время шла на уступки. В результате этих шагов сегодня у Сербии очень мало возможностей для того, чтобы решить эту проблему во-первых — мирным путем, во-вторых в интересах сербов, которые живут в Косове. И у них пока только один аргумент: Косово и Метохию мы никогда не будем признавать как независимый край. Это наша земля и нам нужна безопасность сербов в этом крае.
Сама Сербия никаких интенсивных шагов не предпринимает, даже несмотря на то, что приводит в боевую готовность войска, — она их использовать не может, потому, что границу между Косовом и Сербией сербские войска перейти не могут», — объясняет она.
Сейчас сербское правительство подошло к пониманию, что в нынешних условиях отступать дальше уже невозможно. Тем более в условиях, когда Европа принуждает Белград к признанию фактической независимости Косова и присоединению к антироссийским санкциям.
«Албанцы с 2008 года находятся в нетерпении провозгласить независимость. Их основное стремление — иметь место в ООН, а затем постепенно присоединиться и к другим международным организациям — и к ЕС, и ко многим другим. На это Сербия не может закрыть глаза и в этом плане Москва поддерживает Белград в СБ ООН.
Ситуация сложная, потому что долгие годы идя на уступки, Сербия только в прошлом году поняла, что эти уступки не бесконечны. Нельзя уступать, теряя свою землю, свою независимость — в ответ они не получают ничего. Даже то, что было прописано, — в частности, в Брюссельском договоре 2013 года, — албанцы не выполняют и не хотят выполнять, говоря об этом открыто. А Европа завуалированно заставляет Сербию идти на очередные уступки, признавая независимость Косова.
Нынешний франко-германский план предусматривает такую уловку: Сербия не должна нигде произносить или подписывать слово «независимость» в отношении Косова, но должна закрыть глаза на то, что Косово получит свое место в ООН, в ЕС, а потом и в НАТО. И это, конечно, не устраивает сербов», — отмечает научный сотрудник института славяноведения РАН.
Вместе с тем, как отметила эксперт, ультиматум со стороны ЕС, с которым столкнулся Александр Вучич, а также крайне жесткая позиция «Большой пятерки» требуют от сербского лидера решительных шагов. Возможности для дальнейшего политического маневрирования стремительно сокращаются, в то время, как общественность крайне остро реагирует на возможность сдачи Косова.
«Вучич все время колеблется: в своих выступлениях в последние месяцы он все время говорит о том, что стране поставлен ультиматум и решать вопрос надо, но в это время в стране начинаются протесты и он заявляет, что никогда этого не сделает. Я думаю, что Европа, угрожая сегодня Сербии введением санкций, которые очень жестко действовали с 1992 по 1996 год, надеется, что это заставит Вучича принять франко-германские условия.
Под влиянием, как мне кажется, мнения большинства сербов, Вучич на сегодняшний день не готов подписать эти соглашения. На сегодняшний день лукавить уже не удается, потому, что уже вся страна знает текст этого договора — текст, конечно, унизительный для Сербии», — отмечает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса.
Существенными факторами, которые могут повлиять на политику сербского правительства может стать недоверие к обещаниям Евросоюза, которое усилилось после откровений Ангелы Меркель и Франсуа Олланда относительно Минских соглашений, а также поддержка Белграда со стороны Москвы.
Безусловно, отказ от исполнения франко-германского ультиматума приведет к введению в отношении Сербии экономических санкций, однако наиболее жесткого сценария с введением блокады сербской территории и военной интервенцией НАТО вряд ли стоит ожидать.
«Вучич только сейчас стал говорить о недоверии к Европе. В течение долгого времени он считал, что главная цель Сербии — это Евросоюз и что сербы пойдут на все, чтобы стать членами ЕС. Но сегодня, когда само будущее Евросоюза поставлено под вопрос — и скорее всего эта организация не будет существовать через несколько лет — конечно, нужно сохранять единство своей страны, единство территории. Это сейчас сделать крайне трудно.
Вучичу сегодня поставлен ультиматум. Нужно сказать, что и Милошевич, хотя и был упрямый, но обстоятельства складывались так, что он очень много потерял, когда распадалась Югославия, а в 1999 году — когда бомбили Югославию — фактически подписывал ультиматум. И это при содействии России. Нам конечно стыдно за те годы, нужно постараться, чтобы сейчас наша политика была в интересах и сербов и русских.
Блокады Сербии и введения войск НАТО не будет — это практически исключено на сегодняшний день. А вот введение санкций и прекращение денежных потоков из ЕС — возможно. В этом случае многие вопросы могут решаться дипломатическим путем. И, конечно, поскольку санкций между Россией и Сербией нет, Москва поддержит Белград — это несомненно», — подытожила Елена Гуськова.