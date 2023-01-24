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Власти Мали обеспечат население стабильным доступом к Сети при помощи российских спутников

Весь мир
Власти Мали обеспечат население стабильным доступом к Сети при помощи российских спутников

Бамако, 24 января. Правительство Мали планирует обеспечить интернетом территорию республики с помощью российских спутников, находящихся на орбите. Об этом заявили журналисты Malijet.

По словам сотрудников издания, на сегодняшний день в планах руководства страны подключить национальную телекоммуникационную сеть к отечественным космическим аппаратам. Компания Transition займется техническим обеспечением проекта.

Выход в интернет с помощью российских спутников улучшит качество связи. В некоторых регионах страны до сих пор наблюдаются трудности с доступом ко Всемирной паутине.

Кроме того, соединение через отечественные аппараты позволит защитить национальный сегмент от вмешательства извне. На сегодняшний день, по словам журналистов, Вооруженные силы Мали (FAMa) пользуются российской телекоммуникационной системой, подключая к ней радары ВВС.

Ранее власти в Бамако завершили работы по присоединению к сети Интернет 26 учебных заведений. По словам чиновников, мера позволит школьникам беспрепятственно получать выход во Всемирную паутину, что позитивно скажется на качестве подготовки.
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