Власти Мали обеспечат население стабильным доступом к Сети при помощи российских спутников

Кроме того, соединение через отечественные аппараты позволит защитить национальный сегмент от вмешательства извне. На сегодняшний день, по словам журналистов, Вооруженные силы Мали (FAMa) пользуются российской телекоммуникационной системой, подключая к ней радары ВВС.